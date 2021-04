Schianto tra due auto, tre feriti: arriva l’elisoccorso ( Le Foto )

ORTEZZANO - Sul posto i sanitari della Croce Arcobaleno di Petritoli, due mezzi dei vigili del fuoco, i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Montegiorgio e il soccorso stradale Tomassini

30 Aprile 2021 - Ore 15:58 ...

Schianto tra due auto, una Fiat Uno e una 159 station wagon, nel primo pomeriggio di oggi a Ortezzano. L’incidente è avvenuto in contrada Cisterna-Tre Cannelle. Sul posto, raccolto l’sos, la centrale operativa del 118 ha subito inviato i soccorsi. E così a Ortezzano sono arrivati i sanitari della Croce Arcobaleno di Petritoli e i sanitari di Montalto Marche. Con loro anche due mezzi dei vigili del fuoco di Fermo, con un camion e un pick up, e una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri della compagnia di Fermo. In contrada Cisterna anche i mezzi del soccorso stradale Tomassini. Tre le persone soccorse dai sanitari dell’Arcobaleno e dai colleghi dell’Azzurra Montalto Marche.

I sanitari della centrale operativa, in contatto con i colleghi sul posto, hanno deciso, per una delle tre persone coinvolte, il conducente della Uno, di richiedere l’intervento dell’elisoccorso che, infatti, poco dopo aver raccolto l’sos dal Fermano, è decollato alla volta di Ortezzano per poi atterrare in un campo a pochi metri di distanza dal luogo dell’impatto. Dinamica tutta da chiarire, quella del sinistro. E su questo stanno, infatti, lavorando i militari dell’Arma.

(notizia in aggiornamento)