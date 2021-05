Tipicità saluta da New York e rilancia il Grand Tour delle Marche

FERMO - Si conclude domani, domenica 2 maggio, l'edizione 2021 della nota kermesse in versione Phygital, spalmata su nove giorni, organizzata dal Comune di Fermo e dalla Regione Marche. Per la tappa di congedo un nuovo ricco programma con tanto di collegamenti esterni fin oltre l'Atlantico: alle 19.00 finestra aperta sulle strade della "Grande Mela". Evento fruibile sulla pagina web ufficiale della manifestazione

“È stata l’edizione delle connessioni, del confronto e della multicontemporaneità”.

Questo, in sintesi il commento di Angelo Serri, direttore di Tipicità, nel lanciare l’ultima giornata di Tipicità Phygital Edition. Nove giorni, con 34 appuntamenti arricchiti da centinaia di contributi in diretta dalle più svariate comunità del mondo.

Domani, domenica 2 maggio, alle 11:00, sarà il momento del Grand Tour delle Marche. Si parlerà di iniziative auspicabilmente da svolgere anche in presenza, da giugno a novembre, e diffuse su tutto il territorio marchigiano, da nord a sud. Con Gioacchino Bonsignore, capo redattore del Tg5, dalle piazze si collegheranno gli amministratori dei Comuni sedi di tappa del Grand Tour, per una vera e propria anteprima del circuito promosso da Tipicità ed Anci Marche, con la project partnership di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.

La presentazione del Grand Tour sarà preceduta, alle 9:30, da “Nautica e Gastronomia: the Blue Way”, con una diretta in multi-contemporanea dalla Marina Dorica, in Ancona, insieme al Polo Tecnologico Alto Adriatico e collegamenti con Monfalcone, Trieste, l’Unione Regionale Economica Slovena, Diana Battaggia, Direttore Unido Itpo Italy, ed un ulteriore focus sul progetto Sil in Turchia.

In serata, alle 19:00, evento di chiusura per Tipicità Phygital Edition. In collegamento live dalle strade di New York, un ideale ponte sull’Atlantico suggellerà il rilancio verso il futuro che Tipicità ha voluto testimoniare con questa edizione, realizzata in contemporanea con Emirati Arabi, Cina, Germania, Francia, Russia, Slovenia, Grecia, Canada e, per l’appunto, Stati Uniti d’America.

Tutte le iniziative sono fruibili su www.tipicita.it, con l’opportunità di interagire ed acquisire tutta una serie di benefit che guardano all’auspicata ripartenza. La manifestazione, si ricorda, è organizzata dal Comune di Fermo in collaborazione con Regione Marche ed un nutrito pool di partner capitanati dal Banco Marchigiano, project partner dell’iniziativa.