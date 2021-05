Fuori strada con l’auto, soccorsa una ragazza ( Le Foto )

FERMO - L'incidente intorno alle 17 in via Marche. Sul posto una pattuglia della Polizia locale, i sanitari della Croce Azzurra Porto San Giorgio e il soccorso stradale Virgili

2 Maggio 2021 - Ore 19:00 ...

E’ finita fuori strada con l’auto, una Ford Fiesta. Ed è stata soccorsa dai sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio che l’hanno trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Fermo.

Fortunatamente non in gravi condizioni. Si tratta di una ragazza di circa 20 anni che oggi pomeriggio, intorno alle 17, ha perso il controllo, per cause ancora in fase di accertamento, in via Marche, la strada che collega la statale Adriatica a Capodarco. La giovane è uscita di strada con un testa-coda, finendo in bilico a bordo strada. Sul posto, oltre ai sanitari della Croce azzurra, anche una pattuglia della Polizia locale e un mezzo del soccorso stradale Virgili.