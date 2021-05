Ecco i 115 studenti eccellenti: Fondazione Carifermo consegna le Pagelle d’oro del 2020 TUTTI I PREMIATI

FERMO - Edizione numero 58 in streaming per il prestigioso premio indetto dalla Cassa di risparmio, Grilli: "Questi ragazzi esempio per gli altri alunni e per tutta la società"

3 Maggio 2021 - Ore 17:36 ...

di Pierpaolo Pierleoni

Mancavano il calore del pubblico, l’emozione di salire sul palco, la consegna degli attestati e la foto di rito, non è mancata però la tradizione di premiare le eccellenze scolastiche. Oggi pomeriggio, in diretta streaming, l’edizione numero 58 della Pagella d’oro, il premio istituito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, che ha rinnovato un appuntamento ormai storico. Ben 115 gli studenti, provenienti dalle scuole delle province di Fermo, Ascoli, Macerata, Ancona e Teramo, dove la banca è presente con le sue filiali.

Al presidente di Carifermo Spa, Amedeo Grilli, gli onori di casa, per ricordare “un’edizione certamente particolare, ma in cui non abbiamo voluto interrompere una tradizione che dura dal 1962. Abbiamo voluto premiare anche quest’anno giovani che apprendono e sono un esempio per altri studenti e per la società tutta. I giovani vivono la storia importante che è il percorso della formazione per la classe dirigente di domani. Carifermo, nella sua lunga storia, ha assistito alle trasformazioni e le ha governate per quanto possibile. Grazie alle vostre famiglie e a chi vi aiuta nel percorso di formazione”. A seguire l’intervento di Andrea Petrini, cordinatore imprese per la cassa di risparmio. “Viviamo un tempo di grandi cambiamenti, abbiamo accelerato con pagamenti sempre più digitali e contactless. Si paga sempre meno col contante, occorre oggi più che mai educare tutti ad un consumo consapevole”.

Al prof. Luigino Alici il compito di fare le veci del presidente della Fondazione Carifermo, Alberto Palma. “Voglio sintetizzare il mio intervento con un sostantivo, un aggettivo, un avverbio – le parole del vicepresidente – Fragilità, a cui questo tempo ci sta abituando. Globale, perchè questa fragilità riguarda tutti. Forse ci siamo illusi che sul ghiaccio sottile bastasse correre di più, ma non è così. Infine l’avverbio insieme, perchè tutti gli eventi più importanti toccano la relazione tra le persone. Come diceva Giorgio La Pira, i giovani sono come le rondini e vanno dove va la primavera”.

Poi, il via all’elenco dei 115 studenti eccellenti, che nell’arco dell’anno scolastico 2019/20 sono risultati i migliori per profitto, capacità e impegno e che riceveranno una somma in denaro messa a disposizione da Fondazione Carifermo. Di seguito tutti i premiati:

PROVINCIA DI FERMO

Scuola Secondaria di primo grado



Carlo Antognozzi “Da Vinci – Ungaretti” FERMO

Viola Mancinelli “U. Betti” FERMO

Suxin Huang “Fracassetti – Capodarco” FERMO

Angelica Lattanzi “Don Bosco” FALERONE

Alina Kovalyshyn “G. Cestoni” MONTEGIORGIO

Alessia Bassani “M. Pupilli” GROTTAZZOLINA

Giulia Braconi “G. Leopardi” MONTE URANO

Jordan Sgalippa “Collodi” TORRE SAN PATRIZIO

Lenny Maggio “Don Bosco” RAPAGNANO

Asia Amici “A. Caro” MONTEGRANARO

Vittoria Martinelli “V. Ramadori” MONTE SAN PIETRANGELI

Elisa Tomassetti “V. Pagani” MONTERUBBIANO

Lucia Ciarrocchi “L. Da Vinci” PEDASO

Angelica Morelli “Mannocchi Tornabuoni” PETRITOLI

Achille Jennings PONZANO DI FERMO

Damiano Bozzi “G. Perlasca” MONTOTTONE

Serena Di Stefano “Nardi” PORTO SAN GIORGIO

Edoardo Agostini “Galilei” PORTO SANT’ELPIDIO

Valentina Crosta “Marconi” PORTO SANT’ELPIDIO

Ludovica Lattanzi “Bacci” SANT’ELPIDIO A MARE

Matilde Basili CASETTE D’ETE

Scuola Secondaria di secondo grado



Riccardo Felici Liceo Classico Statale “A. Caro” FERMO

Lorenzo Barbieri Liceo Scientifico “T. Calzecchi Onesti” FERMO

Giulia Pallotti ITTS “G.M. Montani” FERMO

Martina Vitali ITET “Carducci – Galilei” FERMO

Marta Borraccini IPSIA “Ostilio Ricci” FERMO

Ilaria Marchetti Istituto di Istruzione Superiore – Liceo Artistico “Licini” PORTO SAN GIORGIO

Elisa Falcioni Istituto di Istruzione Superiore – Liceo Artistico “Preziotti” FERMO

Alessandro Biancucci ITTS “G. M. Montani” MONTEGIORGIO

Lorenzo Maurizi Liceo Scientifico “E. Medi” MONTEGIORGIO

Elena Azzurro Istituto Tecnico Economico “E. Medi” MONTEGIORGIO

Sofia Viti Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” PORTO SANT’ELPIDIO

Giulia Berdini Liceo Scientifico “Luigi Einaudi” PORTO SANT’ELPIDIO

Diego Marzetti IPSSAR “Luigi Einaudi” PORTO SANT’ELPIDIO

Asia Speca IPSCT “Tarantelli” SANT’ELPIDIO A MARE

Jacopo Fulimeni Conservatorio di Musica “G.B. Pergolesi” FERMO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Scuola Secondaria di primo grado

Alberto Orsini “M. D’Azeglio” ASCOLI PICENO

Xhesian Elmazi “Ceci – Cantalamessa” ASCOLI PICENO

Benedetta Mancini “L. Luciani” ASCOLI PICENO

Giorgio Luciani “Don Luigi Giussani – Monticelli” ASCOLI PICENO

Nicole Nucci “Sacconi – Manzoni” SAN BENEDETTO DEL Tr.

Anna Giorgini “M. Curzi” SAN BENEDETTO DEL Tr.

Aurora Pistonesi “L. Cappella” SAN BENEDETTO DEL Tr.

Harleen Kaur “Ghezzi” COMUNANZA

Lorenzo Biancucci “Consorti” RIPATRANSONE

Maicol Farinelli “Crivelli” MONTEFIORE DELL’ASO

Victoria Vagnarelli CUPRA MARITTIMA

Chiara Romani “G. Leopardi” GROTTAMMARE

Davide Bartolini “G. Sacconi” MONTALTO MARCHE

Scuola Secondaria di secondo grado



Carlotta Marozzi Liceo Classico “F. Stabili – E. Trebbiani” ASCOLI PICENO

Alessio Capecci Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi” ASCOLI PICENO

Elisa Cesarini IPSCT “A. Ceci” ASCOLI PICENO

Pietro Tedeschi IPSIA “G. Sacconi” ASCOLI PICENO

Giulia Narcisi Istituto Tecnico Agrario “Celso Ulpiani” ASCOLI PICENO

Manuel Bruni Istituto Professionale Agrario “Celso Ulpiani” ASCOLI PICENO

Anastasia Settimi Istituto Professionale Alberghiero “Celso Ulpiani” ASCOLI PICENO

Laura Di Francesco ITS “Mazzocchi” ASCOLI PICENO

Sara Vucci ITCG “Umberto I” ASCOLI PICENO

Eric Barbizzi Liceo Scientifico Statale “A. Orsini” ASCOLI PICENO

Ilaria Pozzi Liceo Artistico Statale “O. Licini” ASCOLI PICENO

Luca Neroni Liceo Scientifico Statale “B. Rosetti” SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Riccardo Ioannone Istituto Tecnico del settore Economico “A. Capriotti” SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Aurora Mercuri Liceo Linguistico “A. Capriotti” SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Sara Mesolella IPSSEOA “F. Buscemi” SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Stefania Xu IPSIA “A. Guastaferro” SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Giorgio Sciamanna Liceo Classico “G. Leopardi” SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Alessia Spinelli Liceo Classico “G. Leopardi” MONTALTO MARCHE

Eleonora De Robertis IPSSCSS “N. Ciccarelli” CUPRA MARITTIMA

Giulia Momi Liceo delle Scienze Umane “L. Mercantini” RIPATRANSONE

Giulia Vittori ITET “P. Fazzini” GROTTAMMARE

PROVINCIA DI MACERATA

Scuola Secondaria di primo grado



Sofia Romagnoli “D. Alighieri” MACERATA

Daniele Tombesi “E. Fermi” MACERATA

Elena Battistelli “E. Mestica” MACERATA

Lucia Zappelli “G. Leopardi” MACERATA

Josefina Salvucci “L. Pirandello” CIVITANOVA MARCHE

Elettra Grassetti “A. Caro” CIVITANOVA MARCHE

Elena Cardelli “E. Mestica” CIVITANOVA MARCHE

Sara Pistilli “G. Ungaretti” CIVITANOVA MARCHE

Aslam El Haiti “A. Manzoni” CORRIDONIA

Veronica Andreozzi “Giovanni XXIII” MOGLIANO

Elisa Grieco “G. Cingolani” MONTECASSIANO

Ginevra Vagni “L. Lotto” MONTE SAN GIUSTO

Gaia Tosti “L. Canale” MORROVALLE

Riccardo Amicuzi “R. Sanzio” POTENZA PICENA

Filippo Carestia “L. Da Vinci” POTENZA PICENA

Davide Sampaolo “M. L. Patrizi” RECANATI

Riccardo Sabbatini “San Vito” RECANATI

Nicola Maiolati “E. Paladini” TREIA

Scuola Secondaria di secondo grado

Arianna Micol Proietti Liceo Classico “G. Leopardi” MACERATA

Emily Siroti Istituto di Istruzione Superiore “Matteo Ricci “MACERATA

Chiarastella Battistelli Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” MACERATA

Cristiana Pascucci Istituto di Istruzione Superiore – Istituto Tecnico “G. Garibaldi” MACERATA

Gabriele Poloni Istituto di Istruzione Superiore – Istituto Professionale “G. Garibaldi” MACERATA

Michele Magnaterra Istituto Tecnico Economico “A. Gentili” MACERATA

Marco Genevrini Istituto Tecnico Costruzione, Ambiente e Territorio “Bramante” MACERATA

Fatima Tariq Istituto Professionale “I. Pannaggi” MACERATA

Andrea Patacchini Liceo Artistico “G. Cantalamessa” MACERATA

Hrisanf Zaharia IPSIA “F. Corridoni” MACERATA

Giulia Agnese Ballatori Liceo Classico “L. da Vinci” CIVITANOVA MARCHE

Aurora Strappa Liceo Linguistico “L. da Vinci” CIVITANOVA MARCHE

Sabrina Giustozzi ITCG “F. Corridoni” CIVITANOVA MARCHE

Enrico Graziano IPSIA “F. Corridoni” CIVITANOVA MARCHE

Katerina Clarizio Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi” CIVITANOVA MARCHE

Manuel Moretti IPSIA “F. Corridoni” CORRIDONIA

Matteo Tomassoni Liceo Classico “G. Leopardi” RECANATI

Arianna Pio ITIS “E. Mattei” RECANATI

Lorenzo Natali IPSIA “E. Mattei” RECANATI

Niccolò Vignati Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi” RECANATI

PROVINCIA DI ANCONA

Scuola Secondaria di primo grado

Tommaso Carlucci “I. Carloni” CERRETO D’ESI

Cecilia Massaccesi FILOTTRANO

PROVINCIA DI TERAMO

Scuola Secondaria di primo grado

Beatrice di Fino “G. Pascoli” SILVI MARINA

Alice Di Serafino “Pagliaccetti” GIULIANOVA

Riccardo Ridolfi “Bindi” GIULIANOVA

Scuola Secondaria di secondo grado

Alessia Leone IPSSAR “A. Zoli” SILVI MARINA

Sara Ciccarelli Istituto di Istruzione Superiore “V. Crocetti – V. Cerulli GIULIANOVA