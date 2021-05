La Posta, ieri e oggi: “La Chiacchierata” di Radio Fm1

FERMO - Quanto e come è cambiata la Posta? Ne parliamo in studio a Radio Fermo Uno, con Luigi Trasatti, Silvia Remoli e l’ospite della settimana: Antonio Grisostomi Travaglini, direttore di filiale di Poste Italiane a Fermo e provincia.

6 Maggio 2021 - Ore 07:29 ...

di Nunzia Eleuteri

“Era tanto che più non v’ero entrato in quegl’uffici delle eterne attese, giusto dal tempo in cui m’ero attrezzato a far da casa con il nuovo arnese. E pure fu per la mia idea curiosa di raffrontar se dopo il tempo scorso, fosse cambiato in meglio qualche cosa, fosse anche lì arrivato un nuovo corso.” (Luigi Trasatti).

Puntata n.5 de “La Chiacchierata”, la trasmissione di Radio Fermo Uno che vede Silvia Remoli alla regia e Luigi Trasatti in studio con le sue rime musicate, ogni venerdì dalle 19 alle 20 e in replica il mercoledì mattina alle 8.

Europa, scienza e fede, politica, pubblicità. Questi gli argomenti affrontati finora ai microfoni dello studio di Corso Cefalonia. E dalla pubblicità si passa ad un’altra forma di comunicazione: la Posta. Una rima musicata dal titolo, appunto, “Alla Posta” che è un racconto di chi, dopo tanto tempo, si trova all’Ufficio Postale e lo trova profondamente cambiato. Tra frasi dialettali e un linguaggio anche colorito, l’autore esprime il suo “lamento”: “…Li sindacati, esso chi ha sbajato…”…”Te pare justo che ecco scimo tanti e stemo a spetta’ una che se gratta? Ecco perché l’Italia non va avanti. Ce l’ha portata loro a la disfatta.”…” Il mondo cambia, cosa ci vuoi fare, di posta non ce n’è quasi più niente, in molti sono i pacchi a consegnare, il telegrafo non è più conveniente…” (Luigi Trasatti).

E di questi cambiamenti e nuovi servizi, l’autore chiacchiererà con l’ospite della settimana: Antonio Grisostomi Travaglini, direttore della filiale (di Fermo e provincia), di Poste Italiane.

La settimana prossima a Radio Fm1, l'argomento de "La Chiacchierata" sarà sul nostro meraviglioso territorio e su quanto abbia da offrire.

