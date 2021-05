Covid, tre persone decedute nelle Marche: due sono del Fermano

I DATI sui decessi nelle Marche diffusi dal Servizio Sanitario regionale. Spirati due uomini di Porto Sant'Elpidio e Servigliano, rispettivamente di 91 e 71 anni

8 Maggio 2021 - Ore 18:09 ...

Sono tre le persone, affette dal Coronavirus, decedute nelle ultime ore nella nostra regione. E due di loro sono del Fermano. Si tratta di un uomo di 71 anni di Servigliano, spirato al Covid center di Civitanova Marche, e un 91enne di Porto Sant’Elpidio deceduto all’ospedale Murri di Fermo. La terza vittima è un uomo di 77 anni di Tavullia, spentosi all’Aormin di Pesaro.

Tutti e tre erano affetti da patologie pregresse, come d’altronde nel 97,2 per cento dei decessi dall’inizio della pandemia che nelle Marche, ad oggi, ha fatto contare 2.968 decessi per un’età media di 82 anni.