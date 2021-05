“Il rilancio delle Marche parte dal cinema e dai giovani”, premiazione del contest Seen City

EVENTO - Alla pinacoteca “Attilio Moroni” la premiazione del videocontest: “Seencity…let’s play Marche”, promosso da Marche Film Commission, Fondazione Marche Cultura e Comune di Porto Recanati, in collaborazione con Tipicità

8 Maggio 2021 - Ore 09:45 ...

“Il rilancio delle Marche parte dal cinema e dai giovani”. Con questo slogan si chiude il contest Seen City con le premiazioni a Porto Recanati. Alla pinacoteca “Attilio Moroni”, infatti, si è svolta la premiazione del videocontest: “Seencity…let’s play Marche”, promosso da Marche Film Commission, Fondazione Marche Cultura e Comune di Porto Recanati, in collaborazione con Tipicità. Ben 25 i giovani videomaker tra i 18 ed i 25 anni, con proposte anche dall’estero, che hanno partecipato attratti dall’idea di raccontare le Marche con i propri occhi attraverso lo smartphone, la telecamera o altre tipologie di device.



I lavori sono stati valutati da una giuria di alto livello composta da prestigiosi personaggi, a partire dalla giovane e talentuosa attrice marchigiana Denise Tantucci. “Dormo poco e sogno molto – le parole di Denise – Parlate, sperimentate, osservate. Bisogna lasciarsi contaminare”.

In giuria anche Simone Riccioni, eclettico attore, scrittore, sceneggiatore e produttore italiano. “Seguite ciò che vi rende felici e non mollate mai”, il suo suggerimento ai giovani partecipanti. Tra i giurati anche il regista e autore cinematografico Rosario Capozzolo ed Elena Casaccia, socia fondatrice di Guasco, che dal 2009 si occupa di produzione cinematografica, editoria, comunicazione.

Ad aggiudicarsi il contest due lavori, ex aequo: “Io sono le Marche” di Leonardo Traini e “Si prevedono schiarite” di Natalia Giorgi.

“Gli Echi di Monte Cardeto”, invece, ha ricevuto una menzione speciale per il miglior attore e per la miglior regia, rispettivamente Edoardo Vitangeli e Davide Vassallo. Premio speciale del pubblico, con ben millecinquecentosei voti sui tremila totali, a “Broken Memories”, di Lorenzo Poeta ed Andrea Capradossi.

Nel corso della serata, condotta dall’attrice Rebecca Liberati, la direttrice di Marche Film Commission, Anna Olivucci, e l’assessore alla cultura di Porto Recanati, Angelica Sabbatini, hanno annunciato le novità per i prossimi mesi, a partire dalle serate “Vediocinemarche edizione 2021” ed uno speciale omaggio a Mia Martini, attraverso la docufiction di prossima realizzazione dedicata alla grande interprete scomparsa e agli anni della sua adolescenza vissuti tra Porto Recanati ed Ancona.