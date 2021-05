‘Crea il logo’: edizione speciale del concorso della Carifermo per i bambini

10 Maggio 2021 - Ore 10:44 ...

Edizione speciale di “Crea il logo”: la Carifermo rilancia il progetto mirato ai più piccoli, adeguandolo ai tempi.

Dal 2014, infatti, la Cassa di Risparmio di Fermo promuove l’iniziativa “Primo Risparmio Carifermo-Crea il Logo”, avente come finalità quella di favorire la cultura del risparmio e l’educazione finanziaria tra le giovani generazioni.

“In un momento così delicato per tutti, in particolar modo per i più giovani, la Banca – spiegano dalla Carifermo – vuole coinvolgere gli alunni, le classi ed i loro insegnanti, proponendo una nuova modalità di partecipazione, per dare continuità all’iniziativa, stimolando nel contempo una riflessione comune sul tema”.

‘Crea il Logo 2021: edizione speciale’ è rivolta agli alunni delle Scuole primarie dei Comuni della Regione Marche e delle province di Teramo e Pescara che potranno partecipare inviando uno o più elaborati artistici individuali o di gruppo (su fogli di qualsiasi formato e con qualunque tecnica), che rappresentino il concetto di ‘risparmio’.

L’invito è quello di usare il disegno come strumento di rappresentazione dell’idea di risparmio economico, sensibilizzando gli alunni a gestire il denaro in modo consapevole, per se stessi e per la comunità. Per partecipare occorre inviare, entro il 4 giugno 2021, gli elaborati, insieme alla scheda di partecipazione, all’indirizzo mail g.brilli@carifermo.it, indicando il nome della Scuola, la classe e il comune. I disegni inviati verranno poi pubblicati sul sito web e sulle pagine Facebook e Instagram della Banca in una sezione dedicata. Tutte le classi partecipanti riceveranno in omaggio un salvadanaio per promuovere la cultura del risparmio all’interno della scuola.

L’edizione speciale prevede anche l’iniziativa “Crea il Logo. Il Logo dei loghi”, all’interno della quale la Banca intende lanciare un contest-sondaggio, sui canali social Facebook e Instagram, tra i 6 disegni vincitori delle passate edizioni, al fine di decretare il “Logo dei loghi”. Info e regolamento su www.carifermo.it.