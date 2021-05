Covid, primo giorno senza morti: nelle Marche non succedeva da 7 mesi

REGIONE - Due buone notizie comunicate dal Governatore Francesco Acquaroli. Sui vaccini: «Oggi abbiamo raggiunto anche la quota di 500mila prime dosi somministrate». L'ultimo giorno senza vittime era il 18 ottobre, da allora ci sono stati 2.001 decessi

18 Maggio 2021 - Ore 17:50 ...

«Voglio condividere con voi una bella notizia. Oggi è il primo giorno in cui la nostra regione non registra decessi per Covid» dallo scorso 18 ottobre. A dirlo il governatore Francesco Acquaroli (questo il link relativo all’ultima scheda Gores in cui non si registrarono morti). Quel giorno i morti nelle Marche erano arrivati, dall’inizio della pandemia, a 995. Da allora, nel corso di 7 mesi, sono saliti a 2.996. Dunque ci sono stati 2.001 morti nel giro di 7 mesi. Nel Maceratese i morti erano 165, oggi sono 502.



Oltre al primo giorno senza morti dopo tanti mesi, il governatore annuncia anche una seconda buona notizia: «Oggi abbiamo raggiunto anche la quota di 500mila prime dosi somministrate nel piano vaccini. Un ringraziamento a tutti quanti si stanno impegnando, con determinazione, alla riuscita di questa campagna che sta mostrando già i primi effetti positivi». Acquaroli lo ha scritto con un breve post sulla sua pagina Facebook. Due notizie, quelle che rivela il presidente della Regione Marche anticipando di diverse ore il consueto bollettino del Servizio sanità, che aprono alla speranza di una tregua dal dramma della pandemia. Il mezzo milione di prime dosi vaccinali è un’altra ottima notizia per la Regione, che da domani apre alle prenotazioni della fascia d’età 40-49.