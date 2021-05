A14, Popolari Udc ad Acquaroli: “Subito un confronto con Autostrade per le tre corsie”

AUTOSTRADA - Il portavoce regionale dei Popolari Marche Udc, Solazzi: "Le difficoltà di transito e i forti rallentamenti sul tratto marchigiano ha indotto i Popolari Udc a chiedere un confronto con Autostrade per il completamento della terza corsia sul medio periodo e per un immediato piano di interventi manutentivi"

“Le difficoltà di transito e i forti rallentamenti sul tratto marchigiano ha indotto i Popolari Udc a chiedere un confronto con Autostrade per il completamento della terza corsia sul medio periodo e per un immediato piano di interventi manutentivi”. Così in una nota il portavoce del Partito nelle Marche, Vittoriano Solazzi.

“Da diversi anni il tratto di autostrada che percorre l’intera Regione – si legge nella nota a firma Solazzi – è stato oggetto di consistenti lavori per la opportuna realizzazione della terza corsia che arriva fino a Porto sant’Elpidio con i relativi disagi di cui abbiamo contezza; il tratto di autostrada che segue verso sud è rimasto a due corsie e purtroppo le difficoltà per automobilisti, camionisti, turisti ecc. si sono amplificate a dismisura. Ricordiamo i disagi a seguito dell’incendio in una galleria dell’autostrada nei pressi del Comune di Grottammare nell’anno 2018 e del sequestro di alcune barriere di cavalcavia da parte della Procura della Repubblica di Avellino nel 2019. Una vera odissea per chi lavora su strada, un brutto biglietto da visita per i turisti che si riversano nelle nostra regione per villeggiare. Anche nell’anno 2020 i disagi – continuano i Popolari Udc Marche – sono stati moltissimi, l’autostrada è stata spesso bloccata per lavori di manutenzione e di riqualificazione o anche solo per incidenti come verificatosi anche nei giorni scorsi intasando per molti chilometri la strada ‘nazionale’ litoranea delle Marche con enormi disagi anche per la popolazione locale residente tra le province di Fermo ed Ascoli Piceno. Può ben dirsi che non c’è giorno in cui, per svariate ragioni, non ci siano situazioni di difficoltà di percorrenza della tratta che ormai riteniamo davvero non più tollerabili. Crediamo sia obiettivamente improcrastinabile, e pertanto ne facciamo richiesta al presidente della Giunta Regionale Marche Francesco Acquaroli, la convocazione di un tavolo di confronto con la Società Autostrade per l’Italia, in prospettiva per rivalutare il completamento delle tre corsie nel tratto marchigiano e, da subito, per stabilire un cronoprogramma degli interventi manutentivi programmati e dei relativi periodi di sospensione particolarmente in vista dell’avvio della stagione estiva con il conseguente ed auspicabile aumento della mobilità. Crediamo che la crisi che ha colpito un settore economicamente trainante come quello turistico, per gli effe] della pandemia, debba orientarci tutti ad un impegno straordinario per il suo rilancio ed il tema della viabilità non può essere certo trascurato. Riteniamo, peraltro, che sia da considerare, in caso di circostanze emergenziali o di difficoltà non altrimenti gestibili, la limitazione dei costi di pedaggio finanche ad azzerarli in relazione ai disagi arrecati all’utenza”.