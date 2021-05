Covid, secondo giorno senza morti

I ricoveri continuano a scendere

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità non regista vittime nelle Marche, era già successo martedì

22 Maggio 2021 - Ore 18:15 ...

Nessuna vittima nelle Marche a causa del Covid. Zero morti: così annuncia il bollettino del Servizio sanità di oggi. E’ il secondo giorno questa settimana senza decessi legati direttamente alla pandemia. Anche martedì infatti si è registrato un bollettino giornaliero con nessuna vittima e non succedeva da ben sette mesi.

Un segno positivo che fa ben sperare per i mesi a venire. Anche i ricoveri a livello regionali sono diminuiti rispetto a ieri. Si registrano infatti tutti saldi negativi: -1 ricoveri in Terapia intensiva, -1 di semi intensiva, -7 di non intensiva. Un trend che rispecchia un graduale ritorno all’operatività degli ospedali.