Lega, il sottosegretario Sasso a Montegiorgio per la nuova aula della scuola ‘Lucidio Ceci’

VISITA - Il sottosegretario all'Istruzione sarà mercoledì ad Ancona, Montegiorgio e Ascoli Piceno

24 Maggio 2021 - Ore 16:20 ...

“Il sottosegretario all’Istruzione Sasso (Lega) sarà mercoledì nelle Marche”. Lo annunciano il commissario regionale della Lega Marchetti e l’assessore Giorgia Latini. Sarà ad Ancona, Montegiorgio ed Ascoli Piceno

Mercoledì 26 maggio focus della Lega su scuola e formazione delle Marche con il sottosegretario all’istruzione Sasso. Lo comunicano per il Carroccio il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti e l’assessore regionale all’Istruzione Giorgia Latini.

Tre gli incontri in programma a partire dalle ore 10 ad Ancona dove il sottosegretario leghista del governo Draghi è atteso in Regione per una conferenza stampa. In tarda mattinata sarà a Montegiorgio per inaugurare l’aula con ambiente di apprendimento innovativo attivata presso la scuola primaria “Lucidio Ceci”. Alle 15.30 ad Ascoli Piceno per incontrare i sindaci del cratere presso la Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica.

“Siamo fieri di poter mostrare sul campo la qualità dei progetti pilota, che la regione sta portando avanti e che, ad esempio nel caso degli impianti di aerazione delle scuole, per qualità ed innovazione sono stati recepiti dal ministero – dichiarano Marchetti e Latini – Con il sottosegretario Sasso e i sindaci affronteremo anche le problematiche di scuola e formazione in area sisma. Vista l’ampiezza del cratere Marche, il legame tra servizi scolastici, ricostruzione e rinascita delle comunità appare sempre più essenziale e obiettivo di azioni specifiche che tendano, ove necessario, al superamento dei limiti imposti dalla legislazione corrente”.