Solazzi (Udc): “Bene Acquaroli, per il tempestivo intervento sulla sospensione dei lavori in A14”

A14 - Il Portavoce dell’Udc Marche Vittoriano Solazzi esprime soddisfazione per la puntuale presa di posizione, con alcuni ministri, del Governatore marchigiano sulla tratta autostradale regionale

24 Maggio 2021 - Ore 16:12

“È con estrema soddisfazione che apprendiamo, dopo la nostra nota stampa dei giorni scorsi sull’insostenibile situazione creatasi nel tratto delle province di Fermo ed Ascoli Piceno dell’autostrada A14, che il presidente della Giunta Regionale delle Marche Francesco Acquaroli è tempestivamente intervenuto nei confronti dei ministri Carfagna e Giovannini nonché dei vertici della società autostrade per l’Italia”. Così il portavoce regionale Udc Vittoriano Solazzi sulla situazione traffico in A14.

“È evidente – scrive Solazzi. già presidente del consiglio regionale – che l’approssimarsi della stagione estiva, che ci auguriamo possa rilanciare anche nella nostra Regione l’importante comparto turistico, non possa trovare gli interventi sull’arteria A14 fuori da una programmazione che consenta di evitare i disagi che tutti purtroppo da tempo riscontriamo e che rappresentano un problema per i residenti ed un pessimo biglietto da visita per i turisti. Condividiamo e apprezziamo, inoltre, l’impegno del Presidente sul tema più vasto ma altrettanto urgente di una maggiore e migliore attenzione nazionale nei confronti del gap infrastrutturale che da troppi anni caratterizza il nostro territorio soprattutto in termini di viabilità particolarmente riguardo ai collegamenti dell’entroterra e costa – entroterra”.