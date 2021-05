Il sottosegretario Sasso in visita nelle Marche, in agenda la tappa di Montegiorgio

ISTITUZIONI - Il membro dell'esecutivo domani, mercoledì 26 maggio, alle ore ore 11.40 circa si recherà alla scuola primaria "Lucidio Ceci" per inaugurare i rinnovati spazi dell'istituto. Nel tour per la regione anche gli incontri con i sindaci delle città colpite dal sisma

25 Maggio 2021 - Ore 14:24 ...

Il sottosegretario del ministero dell’Istruzione, Rossano Sasso (foto), nella giornata di domani sarà nelle Marche.

In mattinata incontrerà il presidente Francesco Acquaroli e l’assessore Giorgia Latini ad Ancona per poi trasferirsi a Montegiorgio, dove visiterà la scuola primaria “Lucidio Ceci”.

Nel pomeriggio, infine, sarà ad Ascoli Piceno insieme ai sindaci dei Comuni colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017.

«Si tratta di un appuntamento a cui tengo molto – spiega Sasso – in un territorio dalle grandi potenzialità che nel recente passato ha dovuto confrontarsi con prove durissime. C’è un’amministrazione regionale nuova e competente, che ha portato una ventata di entusiasmo di cui si sentiva il bisogno. Le proposte della Lega e la concretezza dell’assessore Latini sono state fondamentali per stanziare somme importanti per la messa in sicurezza delle scuole, ad esempio attraverso l’installazione di impianti di ventilazione e di sanificazione, per favorire l’inclusione dei ragazzi ed estendere l’accesso ai dispositivi per la didattica digitale. A Montegiorgio avrò il piacere di inaugurare uno spazio per gli apprendimenti innovativi presso un istituto, quello intitolato al missionario Lucidio Ceci, che sta lavorando con grande sensibilità sul fronte dell’inclusione sociale e scolastica. Ad Ascoli Piceno, invece, sarà il momento della riflessione e dell’ascolto: il ministero dell’Istruzione è al fianco dei sindaci e delle comunità che hanno dovuto affrontare la tragedia del terremoto e le inevitabili conseguenze sociali, economiche ed educative».

Di seguito il programma della visita. Ore 9.30: incontro con il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, l’assessore all’Istruzione, Giorgia Latini, e le altre Autorità presso Palazzo Raffaello ad Ancona. Ore 10, punto stampa presso Palazzo Raffaello, ore 11.40 la visita alla scuola primaria “Lucidio Ceci” di Montegiorgio, ore 15.30, incontro con i sindaci del cratere presso la sede del Comune di Ascoli Piceno.