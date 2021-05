Covid, 13 ricoverati in meno, una vittima a Fano

I DATI del Servizio Sanità - Ricapitolando i dati regionali: 34 le persone in terapia intensiva, 54 in semi intensiva, 86 in reparti non intensivi.

26 Maggio 2021 - Ore 18:58 ...

Scendono ancora i ricoveri nelle strutture delle Marche: sono 13 in meno rispetto a ieri. Di questi, due erano in terapia intensiva. Nelle Marche si è registrato un altro morto, si tratta di una donna di 91 anni di Fano, che aveva patologie pregresse. Con lei, secondo il Bollettino del Servizio sanità, salgono a 3.011 le vittime dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda la situazione delle persone che sono ricoverate nelle strutture marchigiane: si è registrato un ulteriore calo, oltre ai due pazienti in meno in terapia intensiva, ci sono 7 ricoverati in meno in semi intensiva e 4 in meno nei reparti non intensivi. Sono poi 21 le persone che sono state dimesse. Ricapitolando i dati regionali: 34 le persone in terapia intensiva, 54 in semi intensiva, 86 in reparti non intensivi.