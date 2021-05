Covid, un morto a Falerone ricoveri ancora in calo: -18

I DATI DEL Servizio sanità - Un vittima in provincia di Fermo. Negli ospedali situazione ancora in miglioramento

26 Maggio 2021 - Ore 12:05 ...

Covid, un morto nelle Marche: si tratta di un 71enne di Falerone che era ricoverato all’ospedale di Fermo. Con lui salgono a 3.010 le vittime in regione dall’inizio della pandemia.

Ricoveri in calo nelle Marche, sono 18 in meno in regione rispetto a ieri. Mentre sono invariati i numeri di chi si trova in terapia intensiva (36 nelle Marche, di cui 3 al Covid center di Civitanova), calano i pazienti in semi intensiva (meno 10) e in regione sono 61 attualmente i ricoverati in questi reparti. In calo anche i ricoverati in non intensiva: meno 8.