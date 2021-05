La situazione non migliora in casa Sutor: otto positivi al Covid

SERIE B - Nuova serie di tamponi in seno alla compagine gialloblù, purtroppo ad evidenziare riscontri al famigerato virus in un numero di tesserati importante. L'Asl ha pertanto disposto lo stop per gli stessi sino al primo giugno

26 Maggio 2021 - Ore 19:22 ...

MONTEGRANARO – La situazione rispetto a dieci giorni fa non è cambiata: ci sono ancora otto casi di positività al Covid 19 nel gruppo squadra.

Dopo i tamponi effettuati nella giornata di ieri e in quella odierna, sono purtroppo diversi i tesserati positivi al famigerato virus all’interno della Sutor Basket.

Nei prossimi giorni saranno effettuate nuove serie di tamponi per monitorare la situazione, in cerca di miglioramenti. La Asur Marche, per gli atleti risultati positivi, ha disposto lo stop fino al primo giugno.