Caduta durante la gara di motocross: interviene l’eliambulanza

30 Maggio 2021 - Ore 12:31 ...

di Paolo Paoletti

Un grande spavento ma fortunatamente nulla di preoccupante, questa mattina poco dopo le 12 al crossodromo di Monterosato di Fermo. Mentre era in corso una gara regionale Marche selettiva per il Campionato Italiano centro e sud Italia, un pilota è caduto dalla sua moto lungo il percorso del crossodromo fermano. Il giovane ha riportato più traumi ma è sempre rimasto cosciente.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi allestita nei minimi dettagli da parte degli organizzatori. Così, a scopo precauzionale, i sanitari del 118 hanno deciso di far intervenire l’eliambulanza. Icaro è atterrato a pochi metri dal campo di gara per poi prendere in carico il pilota e trasportarlo all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni non destano preoccupazioni tant’è che la manifestazione è proseguita regolarmente.