Vax day per i maturandi

“Dal 2 al 6 giugno senza prenotazione”

REGIONE - Ecco il calendario che seguirà l'ordine alfabetico. Sono circa 13.600 gli studenti del quinto superiore interessati nelle Marche

31 Maggio 2021 - Ore 19:00 ...

Al via i “Vax Days” per gli studenti delle quinte superiori delle Marche che saranno chiamati agli esami di maturità. Dal 2 al 6 giugno tutti i circa 13.600 maturandi potranno recarsi nei punti vaccinali individuati sul territorio regionale, senza bisogno di prenotazione, dalle ore 8 alle 18,30, secondo il calendario che segue: 2 giugno: cognomi “A – C”; 3 giugno: cognomi “D – L”; 4 giugno: cognomi “M – P”; 5 giugno: cognomi “Q – Z”; 6 giugno: aperto a tutti. «È un ulteriore passo avanti per l’immunizzazione della popolazione e un segnale che l’amministrazione regionale e l’assessore Saltamartini hanno voluto dare ai giovani», spiega la Regione, che aggiunge: «Non è necessaria la prenotazione. Al momento del vaccino si dovranno comunque compilare i moduli di adesione (scaricabili dal sito www.regione.marche.it/vaccinicovid)».

Questi i punti vaccinali dove gli studenti potranno recarsi:

Pesaro (Iper Rossini ex Ristò, via Gagarin e Ospedale Marche Nord),

Urbino (Bocciodromo via Neruda),

Fano (Centro Ortofrutticolo Codma)

Ancona (PalaPrometeo ex Palarossini e Ospedale Torrette)

Senigallia (Caserma Vigili del Fuoco)

Jesi (Palestre Zannoni)

Fabriano (Nuova Palestra Fermi)

Macerata (Centro Vaccinale Piediripa)

Civitanova Marche (Centro vaccinale Stabile “Planet Ric” via Silvio Pellico)

Camerino (Centro sportivo Le Calvie)

Fermo (Scuola Mancini)

Ascoli Piceno (Palazzetto dello Sport Monticelli)

San Benedetto del Tronto (Palazzetto dello Sport “B.Speca”)