Sutor a strappi, gara uno in terra veneta va alla Vega

SERIE B - Inizio amaro della serie playout per i gialloblù di Marco Ciarpella, costretti a preparare la sfida in pochi giorni dopo il lungo periodo di stop a causa delle tante positività al Covid in seno alla squadra. Partita ad offrire spunti di riflessione, con aspetti positivi ed ambiti da migliorare in vista della replica, con relativa palla a due fissata per venerdì, ancora sul parquet di Mestre

2 Giugno 2021 - Ore 21:05 ...

MESTRE – Sconfitta per la Sutor Montegranaro in gara 1 del playout, la formazione di Marco Ciarpella è stata battuta in volata dalla Vega per 67-58.

Nonostante l’assenza di Cipriani (infortunio al polpaccio), la squadra gialloblù ha retto bene il confronto con gli avversar, tanto da vantare un 52-52 a 3’ dal termine.

La differenza in questo tipo di partite la fanno i dettagli, le 18 palle perse dai calzaturieri e la scarsa vena in lunetta hanno fatto tutta la differenza del mondo in una sfida a basso punteggio che i ragazzi veregrensi hanno giocato a strappi. Peccato, perché il colpo in terra veneta si poteva anche fare, però a questa squadra, con solo tre allenamenti effettuati causa Covid 19, non si può imputare nulla.

IL TABELLINO

VEGA MESTRE 67: Dal Pos 15, Volpato ne, Spatti 10, Maran, Lazzaro 2, Pinton 5, Rinaldi 6, Kitsing 5, Rinaldi 6, Salvato, Spizzichini 16, Fazioli 5. All. Coen

SUTOR MONTEGRANARO 58: Aguzzoli, Edraui ne, Riva 3, Angellotti, Marini 5, Francesco Ciarpella 7, Gallizzi 10, Tibs 11, Romanò 7, Bonfiglio 15. All. Marco Ciarpella

ARBITRI: Bonetti di Ferrara e Schena di Bari

PARZIALI: 12-7, 26-20, 44-37

NOTE: Tl: Vega 12/14, Sutor 6/15. Tiri da 3 punti: Vega 11/28, Sutor 6/19. Rimbalzi: Vega 34, Sutor 32

LA CRONACA

Inizio equilibrato di contesa, 6-5 per Mestre che poi grazie a Spatti si portava avanti sul 12-5. Un canestro di Ciarpella fissava il punteggio dopo 10’ sul 12-7. Nel secondo quarto, con un parziale di 0-6 chiuso da un canestro di Tibs la Sutor metteva la testa avanti sul 12-13 dopo 12’30”. La Vega però non ci stava e grazie ad un ispirato Spizzichini si portava al massimo vantaggio, 26-16 al 18’. Il quarto si chiudeva sul 26-20.

Al ritorno in campo la Sutor tornava sul meno due con quattro punti consecutivi di Gallizzi, 26-24 poi subiva ancora le azioni dei veneti che al 30’ erano avanti 44-37. Nell’ultimo quarto Spatti con una tripla portava avanti Mestre sul 52-42, la Sutor mai doma con un contro parziale di 0-10 impattava sul 52-52 al 37’. Nel finale le triple dei padroni di casa scavano il solco e Mestre vinceva per 67-58. Gara due dei playout si giocherà venerdì alle ore 19.30 a Mestre con la speranza di vedere in campo Cipriani.

LE DICHIARAZIONI

“Complimenti a Mestre per la vittoria – ha detto coach Marco Ciarpella – a noi serviva tornare in campo nel miglior modo possibile e la squadra ha dimostrato grande carattere. Siamo stati sempre sotto nel punteggio ad eccezione di una volta, nel secondo periodo, quando abbiamo messo la testa avanti. Mestre provava a scappare con carattere ed orgoglio ma noi riuscivamo a tornare nella partita. Può sembrare strano recriminare da un punto di vista difensivo, quando concedi 67 punti agli avversari però, quando in lunetta chiudi con meno del 50%, confezioni 18 palle perse e concedi canestri facili in area agli avversari, l’ago della bilancia si sposta. Siamo stati poco lucidi in attacco nei primi 20’ facendo fatica ad eseguire i nostri propositi, sicuramente per merito di Mestre, ma anche per demerito nostro e scarsa lucidità. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, ci sta che le mani dopo un mese siano un po’ arrugginite pero, dobbiamo creare meglio i nostri attacchi. Nel secondo tempo ci siamo riusciti, ci manca ancora lucidità però, da questa sconfitta ci sono anche aspetti molto positivi. Cercheremo di fare meglio venerdì in gara 2”.