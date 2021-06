Area ex campo volo, si riaccende l’ipotesi di un parco a tema , Torresi e Romanella: “E’ il cuore dello sviluppo di Marina Palmense” VIDEO

MARINA PALMENSE - "L'idea di Romanella è buona - sottolinea Torresi - potrebbe essere inserita in un progetto più ampio, magari promuovendo un concorso di idee con il coinvolgimento dei giovani, magari individuando all'interno punti di ritrovo e di ristoro. Il vero problema però restano i finanziamenti. Dobbiamo riuscire ad intercettarli"

4 Giugno 2021 - Ore 12:33 ...

di Paolo Paoletti

foto e video Simone Corazza

“Per l’area ex campo volo non possiamo più aspettare, da essa dipende la crescita di Marina Palmense”. Sono le parole del vice sindaco di Fermo Mauro Torresi rilanciate dal consigliere comunale della Lega Luciano Romanella che, ospiti ieri sera del Confronto di RadioFM1, hanno ribadito l’importanza di un piano per quell’area. Due figure diverse, una in giunta e l’altra all’opposizione ma che, di fronte all’esigenza di sviluppo turistico della costa, hanno trovato molti punti in comune.

Torna così sotto i riflettori un progetto che Romanella lanciò nel lontano 2005 e che oggi, il vice sindaco e assessore al Commercio Mauro Torresi potrebbe riprendere in considerazione insieme all’assessore all’Ambiente Alessandro Ciarrocchi. Si tratta della realizzazione di un parco a tema, una sorta di ‘Europa in miniatura’ che racchiuda in sé ricettività turistica, accoglienza, commercio, ma anche enogastronomia e molto altro.

“Fino a quando non si metterà mano al progetto dell’area ex campo volo di Marina Palmnese – ha evidenziato Romanella – la costa sud di Fermo resterà sempre limitata ad un turismo fatto di campeggi, con tutto rispetto per questo settore. Dobbiamo capire che il cuore di Marina Palmense è legato all’area ex campo volo e se vi ricordate circa 15 anni fa, proposi il progetto di un parco a tema, l’Europa in Miniatura, come occasione di rilancio turistico.”

Proprio il vice sindaco Torresi ha rilanciato questo tema: “Stavamo parlando della proposta che Luciano fece anni fa proprio ieri con l’Assessore Ciarrocchi. E’ logico che se per quella zona non riusciamo ad ottenere un finanziamento per farla vivere, lo sviluppo di Marina Palmense sarà limitato. Possiamo realizzare la nuova piste ciclabile, il ponte e tutto quello che vogliamo, ma l’area ex campo volo è il cuore della costa Sud”.

Una proposta, quella di Romanella, fatta nel 2005 e che oggi, nel giugno 2021, torna sotto la ribalta come possibile occasione di rinascita del turismo e della ricettività. Si tratta comunque di una scelta di grande responsabilità e di un passo che, fino ad oggi, nessuna amministrazione è riuscita a compiere: “L’idea di Romanella è buona – sottolinea Torresi – potrebbe essere inserita in un progetto più ampio, magari promuovendo un concorso di idee con il coinvolgimento dei giovani, magari individuando all’interno punti di ritrovo e di ristoro. Il vero problema però restano i finanziamenti. Dobbiamo riuscire ad intercettarli”.

Romanella aggiunge: “La politica non è mai riuscita a capire l’importanza della posizione baricentrica del nostro territorio. Quando ero assessore allo Sport e Mauro era consigliere comunale investimmo molto sugli impianti sportivi. Le federazioni ci offrivano pacchetti per ospitare svariati campionati italiani. Oggi, da presidente del Comitato Regionale Marche, posso dire con certezza che la posizione geografica del nostro territorio rappresenta un grande valora aggiunto. Dobbiamo imparare a vendere la nostra posizione al centro dell’Italia”.

Tornando all’area ex campo volo, Torresi è categorico: “Non possiamo più aspettare, questi discorsi li facevamo nel 2005 e oggi siamo al 2021. Uno spazio che andrebbe a integrarsi anche con la vicina Torre di Palme, borgo più bello d’Italia che, anche grazie all’intuizione dell’allora assessore Trasatti, ospita un museo che rappresenta l’occasione per destagionalizzare il turismo anche in questo gioiello”.

GUARDA LA PUNTATA INTEGRALE DEL CONFRONTO