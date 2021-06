Incontri di Yoga a piazza Bambinopoli

PORTO SAN GIORGIO - Tutti i giovedi, dal 10 giugno, alle h 7.15 a Piazza Bambinopoli. La pratica è di circa un’ora e sarà ad offerta libera

7 Giugno 2021 - Ore 17:42 ...

Dalla seconda settimana di giugno l’area verde di Piazza Bambinopoli ospiterà un ciclo di incontri di Yoga aperti a tutti.

A proporre l’iniziativa è Chiara Andrenacci, insegnante di Hatha Yoga e operatrice olistica, diplomata presso la “a1000 Yoga Academy” di Bangalore in India nel 2017.

“Mai come in questo momento necessitiamo di ritornare a respirare libertà e spensieratezza. L’attività fisica e la comprensione delle nostre esigenze più intime, attraverso la pratica dello Yoga, sono la chiave diretta per rigenerare corpo e mente, riattivando la nostra energia vitale con uno spirito più leggero”.

Chiara nasce a Porto San Giorgio nel settembre dell’87 con il sogno per la danza e la passione per l’arte; il bisogno innato di stimoli sempre nuovi e la necessità di ricercare la sua personale forma di espressione la portano ad intraprendere diverse esperienze di crescita e formazione, lavorando e danzando in giro per il mondo.



Con il suo bagaglio variopinto, complice un importante infortunio, rientra nelle Marche e si dedica allo studio delle discipline olistiche, appassionandosi in particolar modo alla Naturopatia, alla Riflessologia plantare e facciale e allo Shiatsu. L’approfondimento di tali discipline ha contribuito a delineare il suo originale approccio all’insegnamento dello Yoga.

Chiara vive lo Yoga come un affascinante e infinito viaggio alla ricerca di uno speciale equilibrio e alla scoperta della propria Natura/Essenza, in ascolto e in contatto con il sé più autentico.

L’armonia tra il movimento e il respiro, attraverso la pratica Yoga, oltre ad allungare e tonificare la muscolatura dell’intero corpo, seda la mente e modella lo spirito in un connubio perfetto dal quale si evince che “…d’ogni verità anche il contrario è vero!”. “Vi aspetto per la partenza, dal 10 giugno, tutti i giovedì alle h 7.15 a Piazza Bambinopoli. La pratica è di circa un’ora e sarà ad offerta libera”.