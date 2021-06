Un tocco di Marche all’evento ‘Con il Cuore’, il direttore di Rai Uno Coletta: “Amo molto questa regione” VIDEO INTERVISTA

ASSISI - Luci e audio di questa importantissima diretta su Rai Uno hanno visto il contributo di professionisti Marchigiani. "Ho incontrato tecnici da Pesaro, Fabriano, Civitanova Fermo e Penna San Giovanni - racconta Mauro Leoni - possiamo con orgoglio che era presente anche la nostra regione".

9 Giugno 2021 - Ore 11:06 ...

di Paolo Paoletti

foto e video Mauro Leoni

“Amo molto le Marche, ci vengo anche qualche volta in vacanza quanto ho tempo”. Sono le parole del direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, intervistato da Mauro Leoni, inviato per Radio FM1 e Cronache Fermane ad Assisi.

Giunta alla XIX edizione l’evento di solidarietà “Con il Cuore nel Nome di Francesco”, è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi, che ogni anno organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, a tutti gli uomini di buona volontà, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose. L’edizione 2021, svoltasi ieri sera, ha visto la straordinaria partecipazione di Renato Zero e Massimo Ranieri.

Non finisce qui. Luci e audio di questa importantissima diretta su Rai Uno hanno visto il contributo di professionisti Marchigiani. “Ho incontrato tecnici da Pesaro, Fabriano, Civitanova Fermo e Penna San Giovanni – racconta Mauro Leoni – possiamo dire con orgoglio che era presente anche la nostra regione”.

Quest’anno l’intento solidale è stato quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, ma anche le tante persone e famiglie italiane che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 si sono improvvisamente ritrovate in difficoltà e costrette a vivere in condizioni economiche disagiate e precarie, ma anche quello di dare sostegno alle tante Missioni Francescane operanti in tutti i Continenti.

Mauro Leoni racconta: “A differenza dello scorso anno quando il prato sotto al palco era vuoto, ieri sera sono state 200 le persone che hanno potuto assistere al concerto con Renato Zero e Massimo Ranieri in grandissima forma. E’ stato uno spettacolo straordinario”. A fine serata non è mancato anche l’incontro con uno dei protagonisti, Massimo Ranieri.