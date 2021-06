Covid, nessun decesso e tredici ricoverati in meno nelle Marche: otto le persone dimesse

I DATI del Servizio sanità - In calo i pazienti nelle strutture ospedaliere, sono 10 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ieri e oggi nessuna vittima

12 Giugno 2021 - Ore 20:04 ...

Tredici ricoverati in meno nelle Marche, otto le persone che sono state dimesse nelle ultime 24 ore e nessun nuovo decesso per il secondo giorno consecutivo. Questi i dati comunicati dal Servizio Sanità della Regione Marche nel bollettino di fine giornata.

Numeri che fanno ben sperare anche per il Fermano. Nel complesso in regione ci sono 10 persone in terapia intensiva, 18 in semi intensiva, 39 nei restanti reparti. Sia oggi che ieri non ci sono state persone decedute a causa del Covid.