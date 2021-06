Covid, un decesso nelle Marche: spirata un’81enne di Falerone

I DATI del servizio Sanità - La vittima è una 81enne di Falerone ricoverata a Fermo. I pazienti negli ospedali sono 61

14 Giugno 2021 - Ore 19:45 ...

Covid, un morto nelle Marche. I ricoveri restano invariati rispetto a ieri. E’ quanto comunicato dal servizio Sanità della Regione negli ultimi due bollettini di giornata. Per quanto riguarda i decessi, a differenza di ieri quando non ne erano stati comunicati, oggi ne è stato comunicato uno: si tratta di una 81enne di Falerone che era ricoverata a Fermo, con patologie pregresse.

Sul fronte ospedaliera situazione praticamente invariata rispetto ieri, a parte una dimissione in più. Ad oggi dunque nelle Marche sono ricoverate 61 persone: 9 in terapia intensiva, 18 in semi intensiva e 34 nei reparti non intensivi. Nel Maceratese i pazienti ricoverati sono 13, tutti al Covid center di Civitanova: due in intensiva e 11 in semi-intensiva.