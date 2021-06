Concorso Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia”, aperto il bando per partecipare

LETTERATURA - Il concorso è ricco di premi in denaro, prestigiose ceramiche della produzione di Castelli (TE), targhe tra cui l’esclusiva “Rosa d’argento” del Comune di Roseto e per i giovani, oltre l’iscrizione gratuita, è riservato un premio a loro dedicato

19 Giugno 2021 - Ore 15:11 ...

L’Associazione Culturale Il Faro è orgogliosa di promuovere la XII edizione del Concorso Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia”. “Il nostro impegno per la promozione culturale – spiegano dall’associazione – ci ha portato ad introdurre due nuove sezioni: Poesia Breve e Fiabe Seconda stella a destra. Il concorso è ricco di premi in denaro, prestigiose ceramiche della produzione di Castelli (TE), targhe tra cui l’esclusiva “Rosa d’argento” del Comune di Roseto e per i giovani, oltre l’iscrizione gratuita, è riservato un premio a loro dedicato. Iscrizione gratuita all’Università di Teramo per qualsiasi indirizzo di laurea. Il concorso è aperto ai partecipanti di tutte le altre regioni italiana, Marche incluse.

Durante la cerimonia di premiazione verranno assegnati il Premio alla Carriera e il Premio alla Cultura. L’Associazione collabora con le seguenti associazioni: “Euterpe” di Jesi (An), “I.p.lac. Insieme per la cultura” di Roma, “Magnificat” di Ancona, Pelasgo 968 Grottammare (Ap), “Teramo nostra” di Teramo, Associazione culturale “Dal Vesuvio al Gran Sasso”, “Arsenio Edizioni” di Martinsicuro (Te), La casa della poesia d’Annunzio di Pescara. Il Concorso ha l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, il patrocinio della Provincia di Teramo, del Comune di Roseto degli Abruzzi, Comune di Castelli, Comune di Notaresco,Comune di Giulianova e Università degli studi di Teramo UniTE .

Il concorso letterario è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri, si articola in 8 (otto) sezioni:

Sez. A Poesia in metrica in lingua italiana a tema libero;

Sez. AB Sezione Speciale Poesia Breve (max 5 versi);

Sez. B Poesia in verso libero in lingua italiana a tema libero;

Sez. C Poesia in vernacolo a tema libero;

Sez. D Libro edito di poesia (dal 2016 al 31 maggio 2021);

Sez. E Racconto breve a tema libero;

Sez. F Romanzo storico edito (dal 2016 al 31 maggio 2021).

Sez. G Sezione Speciale Fiabe “Seconda stella a destra”

Il materiale può essere inviato sia cartaceo che ON LINE.

L’Associazione è sempre stata vicina alle fasce più fragili (diversamente abili e i detenuti) per le quali è prevista la partecipazione gratuita come per i giovani under 18.

Le otto sezioni avranno i seguenti PREMI:

Sezione A saranno corrisposti i seguenti premi:

1° classificato: € 300,00 – Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato e Motivazione;

2° classificato: Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato;

3° classificato: Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato;

Sezione AB sarà corrisposto il seguente premio:

Sezione Speciale Poesia Breve € 200,00 – Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato e Motivazione;

Sezioni B – C – E saranno corrisposti i seguenti premi:

1° classificato: € 300,00- Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato e Motivazione;

2° classificato: € 200,00- Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato e Motivazione;

3° classificato: € 100,00- Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato e Motivazione;

4° classificato: Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato;

5° classificato: Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato.

Sezioni D – F saranno corrisposti seguenti premi:

-1° classificato: € 500,00 – Prestigioso oggetto della ceramica castellana – Attestato e Motivazione;

-2° classificato: Prestigioso oggetto della ceramica castellana – Attestato;

-3° classificato: Prestigioso oggetto della ceramica castellana – Attestato.

Sezione G Sezione Speciale FIABE “Seconda stella a destra”:

-1° classificato: € 300,00 – Prestigioso oggetto della ceramica castellana – Attestato e Motivazione;

-2° classificato: Prestigioso oggetto della ceramica castellana – Attestato;

-3° classificato: Prestigioso oggetto della ceramica castellana – Attestato.

E’ possibile trovare il bando completo sul sito www.associazioneilfaro.org o sulla pagina Facebook dell’associazione