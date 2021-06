Arriva la proroga sui compartimenti delle vongole, FI: “Bene, ora lavoriamo per l’assetto definitivo”

PESCA - Marcozzi: "Accolta con favore la proroga, l’obiettivo di Forza Italia è quello di far diventare, appunto, definitivo l’attuale assetto compartimentale della pesca dei molluschi bivalvi"

22 Giugno 2021 - Ore 15:30 ...

“Fumata bianca per i compartimenti della pesca dei molluschi bivalvi. Oggi in Consiglio regionale, infatti, è stata approvata la proroga a un anno degli attuali compartimenti della pesca delle vongole, con Fano (65 imbarcazioni), Ancona (73), Civitanova Marche (25) e San Benedetto del Tronto (57)”.

E’ quanto annuncia, con una nota stampa, Forza Italia: “Sulla vicenda, il nostro Partito, con in testa il Sottosegretario all’Ambiente, Sen. Francesco Battistoni, nonché Commissario regionale FI, e con la Capogruppo regionale FI, Jessica Marcozzi, si è spesa da subito affinché si potesse arrivare a una definizione dei compartimenti, così come oggi delineati. In questi mesi si sono susseguiti incontri tra i vertici regionali del Partito e la categoria (nei giorni scorsi il Presidente del Covopi, Gerardo Fragoletti, ha incontrato lo stesso Battistoni e Marcozzi) per raccogliere le istanze dei vongolari. Accolta con favore la proroga, l’obiettivo di Forza Italia è quello di far diventare, appunto, definitivo l’attuale assetto compartimentale della pesca dei molluschi bivalvi che rappresentano un’equa ripartizione delle imbarcazioni marchigiane in rapporto agli specchi di mare dei vari compartimenti”.