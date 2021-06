Innovazione, salute e ambiente: i nuovi percorsi della Politecnica

FORMAZIONE - L’Univpm si presenta agli open day "Guardando il futuro" dal 6 al 15 luglio

22 Giugno 2021 - Ore 12:35 ...

L’università Politecnica delle Marche allarga il suo panorama formativo e per il prossimo anno accademico presenta cinque nuovi corsi di laurea attenti alle sfide del domani. Ambiente, agricoltura, sostenibilità e salute sono le parole chiave che sintetizzano la nuova offerta formativa.

Ecco i nuovi corsi al via dal prossimo anno accademico: “Sistemi agricoli innovativi”, “Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva” e “Scienze riabilitative delle professioni sanitarie”, a questi si aggiungono “Logopedia” e “Fisioterapia” che rafforzano la loro presenza nel territorio. Sono percorsi innovativi e legati al mondo produttivo, caratterizzati da un forte approccio multidisciplinare, frutto della convinzione che le sfide del futuro si possano affrontare più efficacemente mediante l’adozione di processi sinergici di integrazione di competenze. Tutti i corsi che appartengono alle 5 aree dell’Univpm, Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze saranno presentati durante i prossimi open day, in programma dal 6 al 15 luglio 2021. “Guardando al futuro” è il titolo dell’appuntamento che prevede incontri in presenza, presso le aule delle facoltà e dei dipartimenti e incontri online con tutor e docenti per conoscere a fondo tutte le opportunità che l’Univpm offre ai giovani studenti (info e iscrizioni www.orienta.univpm.it).