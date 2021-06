Nessun nuovo decesso per Covid nelle Marche: scendono a 5 i pazienti in terapia intensiva

Nessun nuovo decesso per Covid nelle passate 24 ore. A comunicarlo il servizio sanità della Regione Marche. Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri nella nostra regione sono 32 le persone distribuite nei vari nosocomi marchigiani.

Scende di una unità il numero delle persone in terapia intensiva, da 6 a 5. 27 invece le persone che si trovano negli altri reparti non intensivi. Per quanto riguarda il Murri di Fermo scendono a 5 (ieri erano 6) i pazienti ricoverati nel reparto malattie infettive.