‘Piccola Pesca costiera’ in festa, vita e sapori di mare col Grand Tour delle Marche by Tipicità

MARE - Il 26 e 27 giugno il Grand Tour delle Marche esplora la vita di mare ed i sapori del porto

23 Giugno 2021 - Ore 18:58 ...



Presentata oggi nella Sala Consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto la seconda edizione dell’iniziativa “La Piccola Pesca Costiera”.

“San Benedetto del Tronto nasce dai pescatori e dal mondo portuale. Questa manifestazione ci consente di promuovere la vera identità della città anche grazie alla grande promozione che abbiamo attivato insieme a Tipicità con il Grand Tour delle Marche”, il commento del sindaco Pasqualino Piunti.

“L’evento è sede di tappa del Grand Tour delle Marche di Tipicità ed Anci, il circuito che percorre la regione in ben 26 eventi e promuove le eccellenze locali in Italia e nel mondo”, ha ricordato Alberto Monachesi in rappresentanza di Tipicità.

“Abbiamo iniziato lo scorso anno in sordina con la prima edizione – ha ricordato il consigliere Emidio del Zompo, delegato del Comune per l’iniziativa – che ha avuto un successo inaspettato e quest’anno rilanciamo con ancora più entusiasmo e con il coinvolgimento di Atenei, operatori e tutto il mondo che ruota intorno alla piccola pesca”.

“Proponiamo un programma molto articolato, a partire dalle attività per gli studenti e poi le visite e le uscite in barca per i turisti, fino ai menù della piccola pesca e agli interventi di esperti e responsabili del Ministero”, ha spiegato Barbara Zambuchini, responsabile di Partner in Service.

Inizio sabato mattina, con le attività di Pesca Turismo e Trekking urbano in porto, fruibili su prenotazione. Alle 10 visita didattica e tour virtuale per gli studenti, con finalità didattica e divulgativa volta alla conoscenza di specie ittiche, stagionalità, mestieri e tradizioni legate alla piccola pesca.

Alle 10,30 presso il Mercato Ittico cittadino, tutta la filiera della piccola pesca si troverà a confronto in un talk show condotto da Angelo Serri, direttore di Tipicità, che esplorerà proprio l’attualità del modello: “Piccola Pesca e nuovi scenari di next normal, i vantaggi di un modello storico che si proietta nel futuro”. Per chi non potrà essere presente fisicamente, la piattaforma di Tipicità offre comunque l’opportunità di seguire l’interessante evento in modalità “live” o in streaming.

Nell’occasione il Mercato Ittico ospiterà delle postazioni informative utili ad approfondire la conoscenza sugli specifici argomenti e sulle opportunità legate al territorio ed al mondo della piccola pesca. Al termine del talk show, degustazione guidata nella quale la piccola pesca si fonde con le eccellenze di terra.

Domenica 27 giugno in programma la tradizionale Celebrazione della Santissima Messa in onore della Madonna della Piccola Pesca. Fino al 4 luglio sarà inoltre attivo il circuito di chalet e ristoranti che aderiscono all’iniziativa impegnandosi a proporre piatti a base di prodotti della piccola pesca. Nel sito della manifestazione www.lapiccolapesca.it tutte le attività in programma.

La Piccola Pesca Costiera è promossa dal Comune di San Benedetto del Tronto in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale “Ambiente e Mare” R. Marche, Partners in Service srl “PMI Innovativa”, “In Blu” Turismo Sostenibile e Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile, Capitaneria di Porto e Coop Alleanza 3.0.

L’iniziativa è la quarta tappa del Grand Tour delle Marche 2021, organizzato da Tipicità ed Anci Marche con la partnership progettuale di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking. Tutte le info sul circuito nel sito www.tipicitaexperience.it.