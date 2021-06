Covid, nessun nuovo decesso nelle Marche: scendono a 29 i ricoveri totali

26 Giugno 2021 - Ore 18:29 ...

Nessuno nuovo decesso per Covid nelle Marche nelle passate 24 ore. E’ principale dato che emerge dal bollettino della Regione. Per quanto riguarda i ricoveri di pazienti positivi nelle strutture ospedaliere della nostra regione risultano ad oggi 29 persone. Di queste 23 in reparti non intensivi e 6 in terapia intensiva. Il totale dei postivi tra ricoverati ed isolamenti è di 1465. Dati non gravi che però non devono fare abbassare la guardia tenendo conto dell’arrivo nelle Marche della variante Delta.

Per quanto riguarda Fermo sono 6 i ricoverati al reparto malattie infettive del Murri.