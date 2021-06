Malore in acqua, i bagnanti chiedono aiuto: uomo salvato dagli ‘angeli rossi’

27 Giugno 2021 - Ore 17:42 ...

Momenti di apprensione oggi pomeriggio nella spiaggia antistante lo chalet Lo Storione a Porto San Giorgio. Ancora una volta, a fare la differenza, è stata la tempestività dei bagnini della City Service di Confcommercio Marche Centrali coordinati da Daniele Tomassini. Immediata anche l’attivazione della macchina dei soccorsi con la Croce Azzurra sangiorgese in prima linea.

Un uomo sessantenne ha avvertito un malore mentre si trovava in acqua poco prima delle 17. Le altre persone che stavano facendo il bagno e che hanno assistito alla scena hanno immediatamente segnalato che qualcosa non andava al bagnino. Così è subito intervenuto Carlo Angellotti della City Service che, aiutato da alcuni bagnanti, ha portato l’ uomo a riva. Il sessantenne è sempre rimasto cosciente, ha bevuto un po’ d’ acqua ma sta bene. A scopo precauzionale è stato trasportato al Murri di Fermo per accertamenti dai sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio.