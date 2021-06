Coronavirus, nessun nuovo decesso: 30 ricoverati in tutte le Marche

28 Giugno 2021 - Ore 19:05 ...

Nessun nuovo decesso nelle Marche per Covid nelle passate 24 ore. Sul fronte dei ricoveri invece il numero totale dei pazienti nelle strutture ospedaliere delle Marche sale di una unità: 30 ricoverati rispetto ai 29 di ieri. Stabile a 6 le persone in terapie intensiva, 24 quelle in reparti non intensivi.

Sono 6 anche i ricoverati nel reparto malattie infettive del Murri di Fermo.