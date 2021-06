Covid, nessun decesso nelle Marche: scendono ricoverati e pazienti in terapia intensiva

DATI - In regione scendono a 25 i ricoverati nella varie strutture ospedaliere, ben cinque in meno rispetto a ieri (erano 30). Scendono di due unità anche i ricoverati nelle terapie intensive che da 6 toccano quota 4

29 Giugno 2021 - Ore 19:42 ...

Nessun nuovo decesso nelle Marche per Covid19. Questa la buona notizia nel bollettino quotidiano del Servizio Sanità. In regione scendono a 25 i ricoverati nella varie strutture ospedaliere, ben cinque in meno rispetto a ieri (erano 30). Scendono di due unità anche i ricoverati nelle terapie intensive che da 6 toccano quota 4.

Resta invariato invece il numero dei ricoverati nel reparto malattie infettive di Fermo, ovvero 6 pazienti.