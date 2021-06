Il comitato provinciale Ddl Zan Subito non si ferma: convegno e mozioni comunali “per chiedere agli enti posizioni chiare”

INIZIATIVE -Dibattito 'DDL Zan: urgenza della tutela e criticità della proposta' per venerdì 2 luglio a Porto San Giorgio, a Riva Fiorita alle ore 18.30. Ospite e relatore il professor Angelo Schillaci. Mozioni a Porto Sant'Elpidio, già all'odg, e a Fermo

29 Giugno 2021 - Ore 13:12 ...

Il Comitato provinciale ‘Ddl Zan Subito’ continua con la sua tabella di marcia. “Dopo le iniziative organizzate sul territorio e la manifestazione di piazza del Popolo, lo scorso sabato abbiamo aderito al Marche Pride 2021 in Ancona. Adesso è previsto un ennesimo dibattito dal titolo ‘DDL Zan: urgenza della tutela e criticità della proposta’ per venerdì 2 luglio a Porto San Giorgio, a Riva Fiorita alle ore 18.30. Ospite e relatore – spiegano dal Comitato – sarà il professor Angelo Schillaci, docente di diritto pubblico comparato presso l’università La Sapienza di Roma”.

“Senza dubbio l’evento – entrano nel merito quelli del Comitato – rappresenterà una nuova occasione per chiarire quegli aspetti non ancora chiari della legge, anche a causa della troppa disinformazione e delle bugie diffuse sul contenuto degli articoli che compongono il testo. Inoltre, stiamo diffondendo una mozione finalizzata al sostegno del Ddl Zan e all’adesione alla rete dei Comuni Re.A.Dy (Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare ogni tipo di discriminazione). Nostra intenzione è quella di chiedere alle istituzioni locali di prendere una chiara posizione in tema di diritti. A Porto Sant’Elpidio la mozione è già stata inserita nell’odg del prossimo consiglio comunale (30 giugno) ed entro la fine del mese dovrebbe essere discussa anche nel consiglio comunale di Fermo. Continueremo a restare in contatto con sindaci, assessori e consiglieri affinché più comuni possibili discutano la mozione”.

Il Comitato DDL Zan Subito è composto da Giovani Democratici Federazione FM, Partito Democratico Federazione FM, Cgil Fermo, Collettivo Nrot (Nessuna Risposta Oltre La Tua), Sinistra Italiana Provincia FM, Articolo Uno Provincia FM e Fermo Coraggiosa-Articolo 1, Arcigay Comunitas Ancona, Rifondazione Comunista, Primavera degli Studenti, Rete degli studenti medi/NoiSette, Dipende da Noi, Coalizione Fermo Futura (Agire locale, Fermo coraggiosa, Fermo capoluogo, PD Città di Fermo), Anpi Provinciale FM, Comitato Possibile “Athena”, Fermo in Azione e Casa del Popolo Fermo.