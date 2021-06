Covid, nessun nuovo decesso: diminuiscono ancora i ricoveri nelle Marche

RICOVERI - Stabile il numero dei ricoverati al reparto malattie infettive del Murri di Fermo che si attesta a 6.

30 Giugno 2021 - Ore 15:52 ...

Nessun nuovo decesso e ricoveri ancora in diminuzione. Questo quanto emerge dal nuovo bollettino sulla situazione Covid 19 nelle Marche. Il totale dei ricoveri scende di 5 unità, si passa quindi dai 25 pazienti di ieri ai 20 di oggi. Di questi 16 si trovano in reparti non intensivi mentre 4 in terapia intensiva.

Stabile il numero dei ricoverati al reparto malattie infettive del Murri di Fermo che si attesta a 6.