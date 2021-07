110 vaccini in dieci giorni: la farmacia comunale di Fermo ai primi posti nelle Marche

E’ stata tra le primissime realtà ad aderire all’elenco delle strutture per la somministrazione dei vaccini. La Farmacia comunale di Fermo, in Via Medaglie d’Oro, è ai primi posti nelle Marche per quantità di vaccini somministrati. Un numero significativo evidenziato anche dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro che ha voluto salutare personalmente tutto lo staff e ringraziare direttore e presidente.

“Non saranno i mille e cento al giorno della Don Dino Mancini – ha spiegato Calcinaro – ma la farmacia comunale è a quota 110 vaccini in 10 giorni, tra le prime del sud delle Marche per vaccinazioni effettuate: prenotazione telefonica e, ovviamente, vaccinazione gratuita. Grazie a staff, direttore e presidente”.

P.P.