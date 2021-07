Covid, nessun nuovo decesso nelle Marche: scendono a 3 i ricoverati al Murri

3 Luglio 2021 - Ore 17:37 ...

Nessun nuovo decesso nelle Marche per Covid nelle passate 24 ore. Questo il primo dato che emerge dal bollettino della Regione Marche. Sul fronte dei ricoveri il totale dei pazienti nelle strutture ospedaliere della nostra regione è di 7. Di questi 2 in terapia intensiva e 5 in reparti non intensivi.

Scendono a 3 i ricoverati nel reparto malattie infettive del Murri di Fermo