Parchi da Favola, spettacolo d’apertura il 3 agosto a Montegiorgio

MONTEGIORGIO - La stagione è parte del circuito interregionale Marameo Festival, un progetto che nel 2021 vede insieme 5 regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia) e ben 28 Comuni, la più grande festa del teatro per l'infanzia e la gioventù in Italia

3 Luglio 2021 - Ore 13:22 ...

A causa della concomitanza con la semifinale del campionato europeo di calcio, in cui è impegnata la Nazionale Italiana, lo spettacolo d’apertura della quarta edizione di Parchi da Favola a Montegiorgio, in programma martedì 6 luglio, verrà recuperato martedì 3 agosto, sempre in località Piane di Montegiorgio, nel Parco di via Archimede.

“Gli appuntamenti – spiega l’organizzatore Marco Renzi – saranno complessivamente sempre quattro, spalmati lungo tutti i martedì del mese di luglio e fino al 3 agosto, tutti ad ingresso libero. La stagione è parte del circuito interregionale Marameo Festival, un progetto che nel 2021 vede insieme 5 regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia) e ben 28 Comuni, la più grande festa del teatro per l’infanzia e la gioventù in Italia. Il Comune di Montegiorgio già da quattro anni aderisce a Marameo con un suo specifico ed originale percorso che vede animarsi due parchi della città, quello in località Piane e quello del Castagneto, una formula che ha ottenuto in passato un fortissimo gradimento da parte del pubblico, con numeri davvero straordinari di presenze a tutti gli appuntamenti. L’ingresso è libero per tutti gli spettacoli ma prenotarsi è consigliato, riservare il posto consentirà di disporre il pubblico con razionalità garantendo il dovuto distanziamento. Il posto può essere richiesto telefonicamente tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 14 al numero 335 5268147”.