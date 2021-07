Covid, un nuovo decesso nelle Marche: tornano a salire i ricoveri

DATI - Si tratta di un uomo di 76 anni di Monsampolo del Tronto, con patologie pregresse, deceduto all'ospedale di San Benedetto.

4 Luglio 2021 - Ore 17:45 ...

Un nuovo decesso nelle Marche per Covid. Si tratta di un uomo di 76 anni di Monsampolo del Tronto, con patologie pregresse, deceduto all’ospedale di San Benedetto.

Su fronte dei ricoveri i numeri tornano a salire con 10 pazienti ricoverati in tutte le Marche, 2 in terapia intensiva (dato invariato rispetto a ieri) e 8 nei reparti non intensivi con un aumento di due unità in non intensiva e di un paziente in semi intensiva.

Al Murri di Fermo sono 2 i pazienti Covid positivi ricoverati nel reparto malattie infettive.