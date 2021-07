AniMARE il Borgo 2021: l’estate a Grottazzolina tra cultura, musica, enogastronomia e divertimento

GROTTAZZOLINA - L'amministrazione comunale presenta tutti gli appuntamenti in programma per l'estate

6 Luglio 2021 - Ore 12:03 ...

Parte in settimana e nel segno della musica la terza edizione di “AniMARE il borgo”, il format estivo ideato dall’amministrazione comunale di Grottazzolina che tanto successo ha riscosso negli anni precedenti: mercoledì 7 luglio doppio saggio degli alunni di “L’Arte per Crescere”; giovedì 8 il concerto “Loree & PSG Soundsystem con la partecipazione di Chiaramente”, venerdì 9 incontro col viaggiatore Mario Aliberti.

E ritornano alcuni appuntamenti della prima edizione, interrotti anno scorso causa Covid, uniti a tante novità.

“L’obiettivo – spiegano proprio dall’amministrazione – rimane il mettere al centro il paese, la bellezza di un borgo da vivere sempre, un borgo ricco di una grande storia e cultura, di associazioni impegnate e di giovani che credono e sanno valorizzare le loro radici. In quest’ottica rientrano l’incontro con il famoso poeta contemporaneo e ‘paesologo’ Franco Arminio il 30 agosto, la presentazione di una prima pubblicazione sulla storica festa di Grottazzolina il 30 luglio, la II edizione dell’Apericena in bottega e della Cena sotto le stelle, l’evento turistico ‘Borghi aperti’ il 5 settembre, i vari appuntamenti organizzati dalle associazioni, la rievocazione storica medioevale ‘I giorni di Azzolino’ e quella della trebbiatura, gli eventi legati ai Piceni, le letture al castello e le serate a cura della Consulta Giovanile, ente legato al Comune che dopo nemmeno un anno di vita è già super attivo nel contesto locale. Con la chicca della terza tappa del tour di Degrado Postmezzadrile, ‘Sono fatto lu virus’, la prima in un paese dell’interno, domenica 25 luglio in Piazza Umberto I.

Format nel format le ‘Letture al Castello. Per bambini (ed adulti sognatori)’, già iniziate con successo a giugno e che proseguiranno, sempre di venerdì alle 18.30, il 9 luglio con Nati per leggere, il 16 con la fiaba musicale di Melissa Galosi, il 23 con le ‘Storie itineranti’ progetto de “il sorriso di Stefania” e di Giaconi editore con degustazione di miele biologico e il 10 settembre con lettura animata della biblioteca comunale. Altro mini format “Grotta Picena” con le aperture i giorni degli eventi della mostra “Generazione di Piceni” ed eventi speciali di archeologia sperimentale l’8 agosto e il 5 settembre.

Eventi che ritornano all’insegna del buon cibo locale sono l’Apericena in bottega, il 23 luglio dalle 19 con la musica dell’Harmony Saxophone Quartet e dell’X beat Akoustik e la Cena sotto le stelle nella splendida cornice di Corso Vittorio Emanuele il 12 agosto. Il 14 agosto poi, ormai data fissa, al castello la II Alba Musicale -‘Il cielo notava in un’alba di perla’- con le meravigliose note del duo Paolo ed Andrea Strappa (violino e pianoforte).

Tra le novità il 29 luglio la tappa del World Land Festival con in esclusiva per le Marche con il concerto di Roberto Menabò; il 30 luglio, con la partecipazione del Corpo Bandistico ‘Francesco Graziani’, la presentazione della speciale pubblicazione ‘Vivere la festa’, dedicata ai festeggiamenti paesani in onore della Beata vergine del Perpetuo Soccorso, autori il prof. Litantrace Giorgio e il maestro Sandro Mongardini: un excursus storico sulle origini e l’evoluzione della festa, con documenti archivistici, aneddoti, poesie e tante foto per celebrare una festa che è nel cuore di ogni grottese. E il 30 agosto l’incontro dei giovani con il ‘paesologo’ Franco, vincitore di vari premi letterari, che collabora con varie testate nazionali ed è recente protagonista della trasmissione ‘Maestri su Rai 3’.

Evento prettamente turistico quello di ‘Borghi aperti’ domenica 5 settembre dalle ore 16, realizzato all’interno del grande progetto ‘Noi Marche’, con passeggiata turistica e visite guidate, percorso specifico per mtb ed e –mtb, evento di archeologia sperimentale, degustazioni di prodotti tipici grottesi ed animazioni musicali. Grazie a tutte le associazioni e ai singoli coinvolti, e vi aspettiamo per animare ed amare Grottazzolina … impossibile mancare!”. Per rimanere aggiornati, l’invito a seguire la pagina Fb ufficiale: Comune di Grottazzolina #AniMAREilborgo #AniMAREGrottazzolina.