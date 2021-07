Il sottosegretario all’economia Durigon (Lega) in visita a Montegranaro

ISTITUZIONI - Alle 11 il passaggio nel Fermano, presso l'hotel Horizon, per un convegno alla presenza dell'assessore regionale allo sviluppo economico Carloni. Con loro il commissario regionale del Carroccio, Marchetti

10 Luglio 2021 - Ore 11:03 ...

L’onorevole Claudio Durigon (foto), sottosegretario al ministero dell’economia e delle finanze, lunedì 12 luglio sarà in visita nelle Marche, accompagnato dal commissario regionale della Lega, Riccardo Augusto Marchetti.

La mattina, alle ore 11, l’appuntamento è all’Hotel Horizon di Montegranaro (FM) dove si terrà un convegno alla presenza dell’assessore regionale allo sviluppo economico, Mirco Carloni, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria.

“Sarà un momento di confronto importante: la ripartenza delle Marche deve iniziare dal lavoro – dichiara Marchetti – In questa regione ci sono aziende che producono eccellenze conosciute in tutto il mondo, è opportuno che si valutino misure adeguate per far sì che gli investimenti nel territorio marchigiano siano appetibili e vantaggiosi per le imprese”.

“Un’azienda che produce è una risorsa sia per gli imprenditori che per i lavoratori – rimarca il commissario della Lega -. Garantire lo sviluppo delle aziende equivale a dare una spinta propulsiva irrinunciabile all’economia regionale. Dal Fermano ci sposteremo ad Ancona, dove a partire dalle 16, il sottosegretario Durigon avrà modo di toccare con mano alcune delle realtà produttive più significative del tessuto economico regionale. I marchigiani hanno dimostrato di essere coraggiosi e resilienti, hanno lottato per ricostruire un futuro post sisma e continuano a farlo per non piegarsi agli effetti devastanti prodotti dalla pandemia – conclude Marchetti – ma ora c’è bisogno che sia dia a questo popolo un sostegno concreto, necessario per ripartire sul serio”.