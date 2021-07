Estate è divertimento ma anche prevenzione: serata dedicata all’oncologia

PORTO SANT'ELPIDIO - Appuntamento, giovedì 15 Luglio alle ore 21.15 presso i locali all'aperto del Ristorante Gente di Mare (ex Storione) adiacente la piattaforma Lungomare Sud in via Faleria, consigliando la prenotazione al n.3385820212.

La Commissione Pari Opportunità di Porto Sant’Elpidio, invita tutta la cittadinanza a partecipare al primo evento di una serie dal titolo “Il benessere: prevenzione e conoscenza” che comprenderà 5 appuntamenti informativi itineranti per i vari quartieri della città. “Abbiamo deciso insieme alle Commissarie di rivederci con la cittadinanza proponendo tematiche legate alla prevenzione, alla conoscenza e alla cura di alcune malattie che colpiscono soprattutto le donne. E’ per questo che tengo particolarmente a serate informative di tal genere: è fondamentale conoscere ciò che il territorio, la scienza, la psicologia e la medicina offrono in alcune circostanze” afferma la presidente Ilaria Santandrea.

Un ingresso gratuito e nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid per trascorrere una serata dedicata al tema “Oncologia: un team interdisciplinare per conoscerla”. I relatori della serata che spiegheranno la rete sul territorio e i vari aspetti della prevenzione e della malattia, saranno Serena Auciello ed il dott.Marco Boccaccini della Fondazione ANT; il dott. Renato Bisonni, Direttore U.O.C. Oncologia Ospedale “Murri” di Fermo, la dott.ssa Katia Marilungo, psiconcologa e presidente dell’ordine degli psicologi marchigiani e la dott.ssa Edy Virgili, specialista in scienze della nutrizione.

