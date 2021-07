Giovani imprenditori Cna, Selene Re presidente

L'IMPRENDITRICE era già a capo del gruppo di lavoro dei Giovani imprenditori della Cna picena. E' stata eletta nel corso del congresso svoltosi ad Ancona. Sarà affiancata da Francesco Palma (Ascoli), Leonardo Stortoni (Fermo), Roberto Grilli e Federica Balianelli (Ancona)

Selene Re, giovane imprenditrice della Cna di Ascoli, è stata eletta presidente dei Giovani imprenditori delle Marche in occasione del congresso che si è svolto al “Conero Golf Club” di Ancona.

Selene Re, sambenedettese, era già a capo del gruppo di lavoro dei Giovani imprenditori della Cna picena.

All’appuntamento sono intervenuti il presidente regionale Giovani Marche Leonardo Mezzabotta, il presidente nazionale Giovani Cna Marco Vicentini, il presidente della Camera di commercio delle Marche Gino Sabatini, Giovanni Dini del Centro studi Cna e il consigliere regionale della II commissione Mirko Bilò.

Sarà affiancata da Leonardo Stortoni (presidente Giovani di Fermo) e Roberto Grilli (presidente Giovani di Ancona), Federica Balianelli (vice presidente Giovani Ancona) e Francesco Palma (vice presidente Giovani Ascoli).

«Selene Re con il suo gruppo giovani imprenditori di Ascoli – le parole di Francesco Balloni, direttore della Cna picena – ha dato un continuo stimolo in questi anni sia sui temi che sulle iniziative svolte. Il fatto che nonostante la pandemia giovani imprenditori continuino a mettersi in gioco creando attività è un segnale chiaro che le idee ci sono e lo spirito sia quello giusto. Occorre tenere bene in evidenza che vanno inserite misure sia per la creazione di impresa e ben venga il bando anche da noi promosso in merito all’area di crisi picena ma vanno anche salvaguardate le imprese e soprattutto le giovani imprese che sul mercato ci sono e che hanno bisogno di creare e mantenere condizioni valide in un mercato in forte mutamento».