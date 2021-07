Coronavirus, 25 nuovi casi nelle Marche e 15 ricoverati: tasso di incidenza a 20,70

COVID - Nessun nuovo caso nella provincia di Fermo. 14 invece quelli in provincia di Pesaro Urbino, 3 nel Maceratese, 6 in provincia di Ancona e nessuno nel Piceno. Non si sono registrati decessi nelle passate 24 ore.

25 nuovi contagi nelle Marche a fronte di 338 tamponi, un numero ridotto di test, come sempre avviene nei fine settimana. Questo il primo dato del report del Servizio Sanità sull’emergenza Covid nella nostra regione. Ad oggi il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti sale a 20,70. Nessun nuovo caso nella provincia di Fermo. 14 invece quelli in provincia di Pesaro Urbino, 3 nel Maceratese, 6 in provincia di Ancona e nessuno nel Piceno. Non si sono registrati decessi nelle passate 24 ore.

Sul fronte dei ricoveri i numeri restano stabili con 15 pazienti ospiti delle strutture ospedaliere delle Marche di cui 2 in terapia intensiva. 5 i pazienti che si trovano nel reparto malattie infettive del Murri di Fermo.