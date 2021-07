Per la Mg K-Vis Vpm arriva un bel settimo posto con il britannico Paul Double

CICLISMO PRO - Ancora un piazzamento di prestigio per il team fermano, questa volta nel Giro di Sardegna a tappe

19 Luglio 2021 - Ore 22:03

di Tiziano Vesprini

FERMO – Settimo posto finale, che vale quasi come una vittoria visto il lotto dei partecipanti, quello conquistato nel Giro di Sardegna a tappe dalla Mg K-Vis Vpm grazie al “solito” britannico Paul Double.

Giro di Sardegna conclusosi con due vittorie di tappa, e il primo posto nella classifica generale finale, di Diego Ulissi, oltre alla tripletta di giornata del tedesco Pascal Ackerman.

Onore al merito quindi al portacolori del team professional fermano, il britannico Paul Double, per una gara condotta sempre in prima fila, sulle ruote dei migliori, in pianura e in salita, sulle strade della Sardegna nella gara internazionale per professionisti del calendario Europa Tour di classe 2.1.

Il britannico Double ha chiuso la sua eccellente prova, come detto, in settima posizione della classifica generale a soli 20″ dal vincitore, Diego Ulissi (Uae Team Emirates).

Portacolori britannico della Mg K-Vis Vpm che dalla prima frazione di Alghero, chiusa al 15esimo posto e fino a quella conclusiva di Cagliari, non si è mai dato per vinto, dimostrando maturità sia fisica che mentale. Una “Settimana” che lo consacra quindi ad alti livelli e sicuramente in grado di fare meglio nel prosieguo di questa stagione, tenendo alti i colori della formazione di Giorgio Pizzoni, Orfeo Pieroni Mazzante e Angelo Baldini che non possono che essere felici di questa bella prestazione.

Classifica finale “top ten”: 1) Diego Ulissi (Ita / Uae Team Emirates), 2) Sep Vanmarcke (Bel / Israel Start-Tap National) a 8”, 3) Giovanni Aleotti (Ita / Bora – Hans Groe) a 16”, seguono con 20” di ritardo dal vincitore: Felix Grosschartner (Aus / Bor – Hansgroe), Davide Vilellla (Ita / Movistar Team), Sergio Samitier (Esp / Movistar Team), 7) Paul Double (Gbr / Mg K-Vis Vpm), Ben Hermans (Bel / Israel Start-Tap National), Ilner Zakarin (Rus – Israel Start-Tap National); Andrey Zeits (Kaz / Team BikeExchange) a 27”.

Formazione schierata dalla Mg K-Vis Vpm al Giro di Sardegna: 191 – Paul Wright, 192 – Paul Double, 193 – Niccolò Salvietti, 194 – Raffaele Radice, 195 – Edoardo Martinelli, 196 – Francesco Di Felice, 197 – Fabio Di Gulielmo.