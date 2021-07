“Crisi endemica ma potenziale crescita senza pari”, Fenni presenta il convegno ‘Distretto in Movimento’

FERMO - Il convegno ‘Distretto in Movimento’ è in programma domani alle 16 nella sala conferenze dell’Hotel Royal di Fermo

21 Luglio 2021 - Ore 16:54 ...

Ascoltare, riflettere, agire. “Siamo tutti consapevoli che la crisi è in questo momento endemica, ma siamo anche di fronte a una potenziale crescita senza eguali. Numeri tra l’altro certificati dalla Commissione Europea che prevede un balzo del Pil superiore al 4%. In questo quadro, il settore della moda gioca un ruolo fondamentale”.

Valentino Fenni, presidente della sezione calzature di Confindustria Centro Adriatico, di cui è anche reggente, presenta così il convegno ‘Distretto in Movimento’ in programma domani (giovedì 22 luglio) alle 16 nella sala conferenze dell’Hotel Royal di Fermo.

“Due momenti di dialogo, due tavole rotonde snelle e di alto livello. La prima, ‘Dal Micam a Dubai, il mondo è vicino’, è dedicata all’internazionalizzazione, fattore chiave per le imprese del distretto fermano-maceratese. La seconda, dal titolo ‘Un credito per il futuro’, invece si occuperà delle risorse, che dobbiamo cominciare a vivere come elemento di crescita e non solo di sopravvivenza” riprende Fenni.

Protagonisti, dopo i saluti istituzionali, saranno il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il presidente di Assocalzaturifici Siro Badon, il direttore del Confidi Unico Paolo Mariani, il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini e l’assessore regionale al Bilancio Guido Castelli. Con loro dialogherà Valerino Fenni prima di lasciare le conclusioni all’assessore allo Sviluppo Economico Mirco Carloni. Per prenotare il posto chiamare allo 0734.2811