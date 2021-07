Lirica a Montefalcone con il Festival Storie

MOTNEFALCONE APPENNINO - Sabato 24 luglio, alle ore 19, recital del Conservatorio Pergolesi nel suggestivo giardino Tronelli

21 Luglio 2021 - Ore 18:33 ...

Il Festival Storie, diretto da Manu Latini, torna in scena e propone il Recital Lirico dedicato a Verdi, Mozart, Bizet. Sabato 24 luglio, alle ore 19, le migliori voci del conservatorio Pergolesi di Fermo, dirette dal maestro Monica Di Siena, si esibiranno nel suggestivo Giardino Tronelli interpretando arie celebri dei tre compositori. Saranno protagonisti: Wang Zheng (basso), Gong Xue (soprano), Yang Le (mezzosoprano), Zhao Zhenyu (baritono). Ad accompagnarli, al pianoforte, il maestro Alessandro Ciucani. Costo del Biglietto: 12 euro (intero), 8 euro (ridotto). Per le prenotazioni: 0734.632800 (biglietteria Festival) oppure 0734.710026 (Marche Eventi). Al termine del concerto le locali associazioni Pro Loco 2000 e Associazione Giovanile Montefalcone offriranno un cocktail, rispettando con scrupolo le normative anti Covid-19. A tal riguardo, le poltroncine per il pubblico sistemate nel Giardino Tronelli saranno tutte adeguatamente distanziate. Il Festival Storie, organizzato da Progetto Musical, unisce cinque Comuni del cratere sismico: oltre a Montefalcone Appennino, coinvolge Belmonte Piceno, Montappone, Santa Vittoria in Matenano e Servigliano.

“Il Festival Storie – sottolinea Giorgio Grifonelli, sindaco di Montefalcone Appennino – riparte da Montefalcone, dopo due stop imposti dall’emergenza Covid, e lo fa in grande stile con il Recital Lirico proposto dal Conservatorio di Fermo. Ringrazio il presidente Igor Giostra, il direttore Nicola Verzina, il maestro Monica Di Siena per questa importante collaborazione. Per quanto concerne l’organizzazione, curata nei dettagli da Progetto Musical e da Manu Latini, ci tengo a sottolineare il coinvolgimento delle nostre associazioni Pro Logo 2000 e AGM Montefalcone che, come sempre, sono la linfa del paese. Il Festival Storie in questi due anni di eventi e spettacoli si è distinto per la qualità della proposta culturale e la cura dei particolari”.

Gli ultimi appuntamenti del Festival Storie sono anteprime nazionali: lunedì 30 agosto, a Servigliano (Parco della pace), lo storyteller Federico Buffa sarà il protagonista del racconto “Gaetano Scirea, le ultime 48 ore” (biglietto su ciaotickets); venerdì 19 e sabato 20 novembre, a Montappone (teatro Italia), il popolare Gianni Schiuma andrà in scena con l’inedito “Io, Gianni Schiuma: monologo di un vecchio dj”; sabato 11 dicembre, a Servigliano (teatro Comunale), sarà l’attore Roberto Rossetti a chiudere il Festival Storie con “L’artigiano del teatro”, dove racconterà la sua carriera da attore e regista.