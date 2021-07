Covid, 105 nuovi positivi nelle Marche: 18 i ricoverati

105 nuovi positivi nelle Marche a fronte di 1496 tamponi. Questi i dati diffusi dal servizio sanità della Regione in merito alla pandemia che continua a far registrare dati in aumento. L’incidenza cumulativa su 100 mila abitanti tocca 34,70.

I nuovi casi sono 16 in provincia di Ascoli Piceno, 27 in quella di Pesaro Urbino, 18 nel Maceratese, 27 in provincia di Ancona, 10 casi nel Fermano e 7 a fuori regione. Il rapporto positivi testati è invece al 7%. Per quanto riguarda i ricoverati in tutta la regione sono 18. Di questi, 3 si trovano nelle terapie intensive.