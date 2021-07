Impennata di contagi nelle Marche: 162 nuovi casi nelle ultime 24 ore, salgono anche i ricoveri: +5

COVID - Il bollettino del servizio Sanità: analizzati 1616 tamponi nel percorso nuove diagnosi: positivo il 10%. Cresce il tasso cumulativo ogni 100mila abitanti, arrivato a oltre 45. 15 nuovi casi nel Fermano, i sintomatici in tutta la regione sono 25

28 Luglio 2021 - Ore 15:36 ...

Impennata di contagi nelle Marche: sono 162 nelle ultime 24 ore. E’ quanto comunica il servizio Sanità della Regione dopo l’esame, nelle ultime 24 ore, di 3019 tamponi: 1616 nel percorso nuove diagnosi e 1403 nel percorso guariti.

L’incidenza dei positivi sale dunque al 10% (ieri era al 4,1%). E continua a salire anche il tasso di positivi ogni 100mila abitanti, in crescita ormai continuativamente da giorni, arrivato a 45,35 (ieri era al 39,42).

I nuovi contagi sono stati registrati: 41 nel Pesarese, 39 nell’Anconetano, 34 nel Maceratese (ieri erano 11), 20 nell’Ascolano, 15 nel Fermano e 13 da fuori regione. Questi nuovi contagi sono stati riscontrati per contatti stretti con persone positive (38 casi), contatti in ambito domestico (42 casi), approfondimenti epidemiologici (33 casi), contatti in ambiente di vita/socialità (12 casi).

I sintomatici sono invece 25. Anche sul fronte ospedaliero la situazione è peggiorata sensibilmente nelle ultime 24 ore: cinque i ricoveri in più registrati. Di questi, uno è in semi-intensiva e quattro nei reparti non intensivi. Il totale quindi ad oggi è di 21 pazienti Covid nelle Marche: 4 in intensiva, 3 in semi-intensiva e 14 nei reparti non intensivi.